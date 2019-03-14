Из Венесуэлы уехали все американские дипломаты

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

— Сегодня все американские дипломаты, оставшиеся в Венесуэле, покинули страну, — заявил Помпео.

Он отметил, что свою работу отныне они будут продолжать из других мест. Оттуда же они будут управлять потоком гуманитарной помощи и оказывать поддержку "деятелям демократии".

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства", которого поддержали США и ряд других стран.