Судно под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе

Сначала его пытались стянуть два буксира, после этого — ещё два, однако у них не получилось это сделать.

В Керченском проливе на мель село судно Maryland, следовавшее под флагом Либерии с грузом металла. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошёл в Керчь-Еникальском канале 13 марта в районе 19:40 по московскому времени. Судно следовало из Мариуполя в Италию в составе каравана.

— Первоначально было введено ограничение по осадке до пяти метров, подошли, померили глубины — он не мешал судоходству, и было снято ограничение, — рассказал собеседник агентства.

Сначала его пытались стянуть два буксира, после этого — ещё два, однако у них не получилось это сделать. В качестве причин происшествия называется ошибка судоводителя, лоцмана или высокая парусность.