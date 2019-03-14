Автор "Друзей" объяснила, почему у сериала никогда не будет продолжения

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Автор "Друзей" объяснила, почему у сериала никогда не будет продолжения

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Фото © Кинопоиск/кадр из сериала "Друзья"

Одной из причин, по мнению продюсера шоу, является тот факт, что людям нравятся законченные истории.

Популярность культового сериала "Друзья" не только не угасает, но, как считают многие, с каждым годом возрастает. Картина периодически появляется в списках лучших телесериалов всех времён, по мотивам шоу даже выпускают наборы LEGO.

Однако, несмотря на растущую популярность ремейков таких знаменитых сериалов 1990-х, как "Зачарованные", американский продюсер и сценарист, одна из создателей "Друзей" Марта Кауффман рассказала в интервью журналу Rolling Stone, что у шоу никогда не будет продолжения.

— Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья — твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберём шесть актёров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить всё так, как есть, а не делать серию разочарований, — заявила Кауффман.

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