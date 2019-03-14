Британский парламент поддержал предложение правительства об отсрочке Брексита

Депутаты парламента Великобритании 14 марта большинством голосов приняли решение о переносе Брексита с 29 марта на более поздний срок. Об этом сообщает Би-би-си.

Как уточняется, отсрочку выхода страны из ЕС поддержали 412 депутатов, ещё 202 высказались против.

В дальнейшем перенос даты предстоит согласовать странам-членам Евросоюза.

Отмечается, что в тот же день парламентарии отклонили предложение о проведении повторного голосования по Брекситу.

Эту поправку отклонили 334 парламентария, ещё 85 — поддержали.