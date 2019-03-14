Эксперт рассказал, почему крымчане на референдуме снова выбрали бы Россию

По его словам, регион за всё это время очень сильно изменился и развился в лучшую сторону.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в беседе с Лайфом прокомментировал результаты опроса жителей Крыма, организованного к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией — почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы РФ. По словам эксперта, эти показатели вполне ожидаемые.

Матвейчев отметил, что регион за всё это время очень сильно изменился и развился в лучшую сторону. К примеру, по его словам, аэропорта международного класса на полуострове никогда не было, чего только стоит трасса "Таврида" и отремонтированные дороги.

— Все знают, что Украина устроила крымчанам энергетическую блокаду. Так вот они [Россия] сделали новую энергосистему Крыма, которая не зависит от Украины. Все знают, что им перекрыли воду, но они [Россия] сделали собственную систему, независимую, — сказал он.

Эксперт добавил, что туристический поток стал не меньше, чем был во времена Украины, и даже с каждым разом увеличивается. Как отметил Матвейчев, Ялта превращается в европейский курорт, преображается Севастополь и другие города.

Как добавил член экспертного совета ЭИСИ, более того, жители Крыма видят, что происходит на Украине, — рост тарифов, война.

— Все эти цифры, которые привёл ВЦИОМ, они соответствуют действительности и вполне ожидаемы, — резюмировал Матвейчев.