В ООН назвали имя нового заместителя спецпосланника по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил на пост заместителя спецпосланника ООН по Сирии представителя Бахрейна Хавлу Маттар. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В прошлом Маттар занимала должности исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии и главы офиса спецпосланника организации в Дамаске.
Как известно, ранее пост спецпосланника по Сирии занимал египтянин Рамзи Иззеддин Рамзи.
Отмечается, что Дюжаррик обратил внимание на его заслуги и выразил благодарность за внесённый им вклад в "поиски мирного урегулирования для Сирии".
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