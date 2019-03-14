В ООН назвали имя нового заместителя спецпосланника по Сирии

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В ООН назвали имя нового заместителя спецпосланника по Сирии

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Фото: © Flickr/United Nations Photo

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил на пост заместителя спецпосланника ООН по Сирии представителя Бахрейна Хавлу Маттар. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В прошлом Маттар занимала должности исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии и главы офиса спецпосланника организации в Дамаске.

Как известно, ранее пост спецпосланника по Сирии занимал египтянин Рамзи Иззеддин Рамзи.

Отмечается, что Дюжаррик обратил внимание на его заслуги и выразил благодарность за внесённый им вклад в "поиски мирного урегулирования для Сирии".

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