С космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-12"

Ракета с кораблём "Союз МС-12" стартовала с Байконура к МКС.

Она взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 22:14 мск.

На орбите находятся космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Полёт корабля к МКС запланирован по короткой шестичасовой схеме — "Союз" сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. При этом стыковка корабля с МКС намечена на 15 марта в 04:07 мск.

Напомним, Алексею Овчинину с Ником Хейгом не удалось попасть на МКС 11 октября прошлого года — в связи с аварией ракеты их корабль приземлился спустя 20 минут после начала полёта.