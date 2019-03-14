Осетинский депутат заявил, что скандалом с учительницей хотели очернить его имя

По словам представителя местной власти, он не трогал школьного педагога, а лишь разговаривал на повышенных тонах.

Депутат Собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили, который сложил полномочия после обвинений в избиении школьной учительницы, заявил в беседе с Лайфом, что не трогал женщину, а поднятый в СМИ скандал — лишь попытки местной администрации очернить его имя.

Гогичашвили рассказал свою версию событий.

— Моя племянница больна неизлечимой болезнью, у неё инвалидность, ей категорически нельзя нервничать, а её довели до истерики, она плакала и звонила мне, говорила, что сейчас приедет полиция и будет снимать у неё отпечатки пальцев, что её обвиняют в краже 70 рублей. Я приехал, мне показали, где учительница, — пояснил депутат.

По его словам, у дверей было много детей, он сам не стал заходить в класс, а открыл дверь и дважды попросил её выйти.

— Она не выходила, и тогда я подошёл к ней, и пока подходил, я её спрашивал: "Ты видела, что она [племянница] украла?" Я не отрицаю, что говорил громко, на повышенных тонах. Я подошёл и встал таким образом, что дети оказались за моей спиной. Я её попросил пойти к директору, а потом сделал сопроводительный жест, махнув рукой, и взял за плечо. Если бы с моей стороны было какое-то физическое воздействие, то ... кто ей мешал, чтобы она сняла побои и показала их? Их не было, а на словах они хотят запачкать моё имя, — отметил Гогичашвили.

После этого, по словам депутата, он и учительница вместе поднялись по лестнице в кабинет директора.

— По пути — там такие крутые лестницы — если бы я её хватал за волосы и поднимал по этим лестницам, то у неё точно были бы травмы. Но всего этого не было. Мы зашли к директору, поговорили на повышенных тонах, и я попросил разобраться с этой ситуацией. Если она виновата — мол, вызовите её маму, — добавил депутат.

Он также отметил, что ему после стало неудобно за разговор "на повышенных тонах", и он извинился перед директором.

По словам Гогичашвили, весь скандал, поднятый в СМИ, может быть делом рук представителей городской власти, чтобы "очернить его имя" из-за расхождения взглядов. Депутат заявил, что его оклеветали и что он хочет справедливого разбирательства. Также он напомнил цитату из Библии о том, что всё тайное становится явным.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат ворвался в класс и избил школьную учительницу на глазах у учеников. Затем стало известно, что Гогичашвили сложил полномочия.