Выставка Kids Russia 2019 прошла в Москве

В Москве с 12 по 14 марта проходила международная специализированная выставка товаров для детей Kids Russia 2019.

Стоит отметить, что в МВЦ "Крокус Экспо" под крышей одного павильона были собраны самые инновационные игрушки лицензионных брендов.

При этом производители представили новинки, которые зададут тренды на рынке товаров для детей в ближайшее время.

Выставка Kids Russia прошла в российской столице в 13-й раз. Её участниками стали более 250 компаний из 13 стран мира, а площадь выставочной экспозиции составила 10 тыс. квадратных метров.