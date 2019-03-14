YouTube разблокировал канал Зеленского

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YouTube разблокировал канал Зеленского

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Фото: © Facebook/Владимир Зеленский

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского объявил о снятии блокировки с канала политика в YouTube.

Наш YouTube уже работает! Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути — бесполезны, ведь мы знаем, что мы вместе, — отметили в сообщении представители Зеленского.

Сам политик опубликовал в "Фейсбуке" видео, в котором заявил, что ему "не страшны никакие хакерские атаки".

Как сообщал Лайф, ранее канал Зеленского в YouTube был заблокирован.

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