YouTube разблокировал канал Зеленского

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского объявил о снятии блокировки с канала политика в YouTube.

— Наш YouTube уже работает! Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути — бесполезны, ведь мы знаем, что мы вместе, — отметили в сообщении представители Зеленского.

Сам политик опубликовал в "Фейсбуке" видео, в котором заявил, что ему "не страшны никакие хакерские атаки".

Как сообщал Лайф, ранее канал Зеленского в YouTube был заблокирован.