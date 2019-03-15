Задержанным в Керченском проливе морякам назначили психиатрическую экспертизу

В отношении украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы в Керченском проливе, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат одного из задержанных Николай Полозов.

По его словам, экспертизу назначили в отношении 21 моряка.

— В отношении ещё троих ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоится на следующей неделе, — цитирует адвоката ТАСС.

Отмечается, что официального подтверждения пока не поступало.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.