Двое подростков в Дагестане госпитализированы с огнестрельными ранениями

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Двое подростков в Дагестане госпитализированы с огнестрельными ранениями

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Дагестане двое подростков 2004 года рождения были госпитализированы с ранениями после того, как нашли огнестрельное оружие на окраине села Хаджалмахи. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД по республике сообщили, что травмы мальчики получили в результате несчастного случая — во время осмотра ружья "Сайга", найденного в хозстроении.

В настоящее время один из пострадавших направлен в Левашинскую центральную районную больницу, его состояние — средней степени тяжести. Второй мальчик в тяжёлом состоянии доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу — ему делают операцию.

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