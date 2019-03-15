Госдеп посоветовал американцам покинуть Венесуэлу

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Госдеп посоветовал американцам покинуть Венесуэлу

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Фото: © РИА Новости / Эва Мари Ускатеги

Вашингтон рекомендует всем своим гражданам покинуть Венесуэлу, поскольку не может гарантировать их безопасность. Об этом сообщил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

По его словам, отныне граждане США, находящиеся в Венесуэле, беззащитны, так как "американские дипломаты покинули страну и не смогут обеспечивать им консульской поддержки".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

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