Глава Европарламента извинился за "похвалу" Муссолини

Глава Европарламента Антонио Таяни извинился за слова, сказанные в адрес итальянского диктатора Бенито Муссолини.

— Как убеждённый антифашист я приношу извинения всем, кто, возможно, был оскорблён тем, что я сказал, — цитирует Таяни агентство Франс Пресс.

Политик также отметил, что не собирался оправдывать или минимизировать "антидемократический и тоталитарный режим".

Напомним, ранее в эфире одной из радиостанций Таяни заявил, что до начала Второй мировой войны Муссолини "делал хорошие дела — строил дороги, мосты, спортивные сооружения". Слова политика вызвали негативную реакцию у других его коллег — некоторые даже потребовали уволить председателя Европарламента.