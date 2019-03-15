Глава Европарламента извинился за "похвалу" Муссолини

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Глава Европарламента извинился за "похвалу" Муссолини

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Антонио Таяни. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава Европарламента Антонио Таяни извинился за слова, сказанные в адрес итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Как убеждённый антифашист я приношу извинения всем, кто, возможно, был оскорблён тем, что я сказал, — цитирует Таяни агентство Франс Пресс.

Политик также отметил, что не собирался оправдывать или минимизировать "антидемократический и тоталитарный режим".

Напомним, ранее в эфире одной из радиостанций Таяни заявил, что до начала Второй мировой войны Муссолини "делал хорошие дела — строил дороги, мосты, спортивные сооружения". Слова политика вызвали негативную реакцию у других его коллег — некоторые даже потребовали уволить председателя Европарламента.

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