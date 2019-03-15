Комендант Кремля рассказал, кто подбирает картины в кабинет Путина

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников рассказал, кто и как подбирает картины в кабинет президента РФ Владимира Путина.
— Картины подбирает, каким-то образом договаривается со студиями, с музеем Андрияки Управление делами Президента, на балансе которого находится это здание, — приводит слова Хлебникова РИА "Новости".
Комендант подчеркнул, что Управление делами Президента занимается не только "инженерными вопросами", но и интерьером.
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