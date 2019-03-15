Сенат Конгресса США проголосовал за отмену режима ЧП на границе с Мексикой

Сенаторы США приняли резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, введённого главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Отмечается, что резолюцию поддержали 59 человек, в то время как 41 сенатор проголосовал против неё.
В дальнейшем документ должен быть подписан президентом.
В свою очередь Трамп заявил, что наложит вето на документ.
— С нетерпением жду момента, когда наложу вето на принятую с подачи демократов резолюцию, которая откроет границу и повысит уровень преступности, наркотиков и случаев торговли людьми, — отметил он.
Как писал Лайф, ранее инициативу поддержали в палате представителей.
Напомним, режим ЧП был введён президентом США 15 февраля. Позже советник Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер заявил, что Трамп может воспользоваться правом вето, чтобы помешать конгрессу отменить его распоряжение.
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