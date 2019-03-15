Более 550 человек задержали в одном из штатов Венесуэлы за грабежи магазинов

В венесуэльском штате Сулия около 550 человек задержаны за участие в грабежах магазинов во время отключения электроснабжения в стране.

По данным телеканала Televisa, больше всего от действий налётчиков пострадали предприятия торговли в четырёх муниципалитетах и в городе Маракайбо.

Отмечается, что ущерб от разграбления более 500 магазинов превысил 50 миллионов долларов.

Как писал Лайф, в Венесуэле перебои с электричеством наблюдались ещё в конце февраля 2019 года. Сообщалось, что 8 марта в темноту погрузились 20 из 23 штатов страны. Как заявили власти Венесуэлы, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.