Эрдоган: Турция не откажется от покупки С-400

Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

— О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнёт поставки ЗРК в июле этого года, — сказал Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.

Он также отметил, что при покупке вооружения Турция имеет ряд критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью оружия. По словам Эрдогана, "Москва позитивно подошла к этим критериям".

Как сообщалось ранее, США вновь пригрозили Турции "серьёзными последствиями" в случае покупки С-400.

Напомним, Вашингтон пытается отговорить Турцию от покупки российских ЗРК. В конце февраля лидер республики Реджеп Эрдоган заявил, что об отмене сделки с РФ "не может быть и речи".