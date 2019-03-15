Медведев посетил новый правительственный комплекс в "Москве-Сити"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил одну из башен комплекса "Москва-Сити", куда переезжают сразу три федеральных органа: центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.

В ходе визита глава кабмина отметил, что такой переезд позволит сэкономить бюджетные средства, в том числе на "охране и содержании зданий".

— Вместо 12 административных зданий у трёх ведомств, которые были разбросаны по всей Москве, ведомства сосредоточены в одном месте на площади, которая в два раза меньше, и это должно принести экономию, — передаёт слова премьера РИА "Новости".

Медведев также отметил, что содержанием нового правительственного комплекса будут заниматься не различные унитарные предприятия, а единый центр поддержки.