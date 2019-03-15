Два топ-менеджера Facebook решили уволиться после сбоя в работе приложения

Топ-менеджер компании Facebook Крис Кокс объявил о желании уволиться из компании после глобального сбоя в работе приложения. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

В своём посте Кокс выразил признательность Марку Цукербергу и коллегам, а также подвёл итоги своей работы.

— С глубокой грустью сообщаю вам, что решил уволиться после 13 лет работы в компании, — написал он.

Создатель платформы Марк Цукерберг отреагировал на письмо коллеги и друга.

В комментарии он отметил его лучшие качества и признался, что для него было честью работать с позитивным человеком, "умеющим сопереживать и делать лучше всё, к чему он прикасается".

Ранее также стало известно об отставке ещё одного сотрудника компании Криса Дэниела, отвечающего за мессенджер WhatsApp.

Как сообщал Лайф, 13 марта в работе Facebook и Instagram произошёл масштабный сбой. Инцидент вывел из себя актрису Линдси Лохан — выругавшись на русском в социальной сети "Твиттер", она отметила аккаунт "Инстаграм" и попросила его разработчиков связаться с ней.