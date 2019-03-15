Кота, пропавшего пять лет назад, нашли в США

Хозяйка кота из штата Массачусетс, потерявшая питомца пять лет назад, вновь обрела своего любимца. Об этом сообщает телеканал Fox news.

По предварительным данным, владелица кота Элинор Репуччи последний раз видела его в августе 2013-го. Тогда она по обыкновению выпустила его на прогулку.

Как она отметила, прежде питомец всегда возвращался, однако в этот раз что-то пошло не так.

Местонахождение Ларри оставалось неизвестным, пока 7 марта с женщиной не связались сотрудники приюта Merrimack River Feline Rescue и не сообщили о найденном путешественнике, которого обнаружили в 32 километрах от дома.

По их словам, установить личность хозяина удалось благодаря тому, что животное было чипировано.

Элинор Репуччи призналась, что, несмотря на долгую разлуку, кот хорошо помнит свой дом и место, где всегда лежала его миска.

Женщина с благодарностью отметила, что, хотя Ларри и похудел, он не был истощён, а значит, ему встречалось немало добрых людей.