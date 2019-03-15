Кота, пропавшего пять лет назад, нашли в США

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Кота, пропавшего пять лет назад, нашли в США

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Фото: ©Facebook/Elinore McCoy Repucci

Хозяйка кота из штата Массачусетс, потерявшая питомца пять лет назад, вновь обрела своего любимца. Об этом сообщает телеканал Fox news.

<p>Фото: ©Facebook / <a href="https://www.facebook.com/elinore.repucci?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBCC8fBj1KWCdD6wjRPvylxXNKXpBvzaQIswN_T_q0HyYTQtVCIQqN5wdtPeQJACnGd06Y6x5YpM1MN&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Elinore McCoy Repucci</ins></strong></a></p>

По предварительным данным, владелица кота Элинор Репуччи последний раз видела его в августе 2013-го. Тогда она по обыкновению выпустила его на прогулку.

Как она отметила, прежде питомец всегда возвращался, однако в этот раз что-то пошло не так.

Местонахождение Ларри оставалось неизвестным, пока 7 марта с женщиной не связались сотрудники приюта Merrimack River Feline Rescue и не сообщили о найденном путешественнике, которого обнаружили в 32 километрах от дома.

По их словам, установить личность хозяина удалось благодаря тому, что животное было чипировано.

Элинор Репуччи призналась, что, несмотря на долгую разлуку, кот хорошо помнит свой дом и место, где всегда лежала его миска.

Женщина с благодарностью отметила, что, хотя Ларри и похудел, он не был истощён, а значит, ему встречалось немало добрых людей.

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