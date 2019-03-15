В Швеции назвали имя российского дипломата, фигурирующего в "шпионском скандале"

Советник Посольства России в Швеции Евгений Умеренко является фигурантом дела о "шпионском скандале", утверждает газета Dagens Nyheter.

На сайте издания была опубликована видеозапись, на которой запечатлено задержание подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. На одном из кадров, по мнению газеты, можно увидеть и самого Умеренко.

Напомним, в конце февраля Швеция сообщила о задержании "завербованного Россией" агента. Позже в СМИ появилась информация о "втором задержанном шпионе". В начале марта первый подозреваемый был арестован.

В связи со скандалом МИД Швеции вызвал посла РФ Виктора Татаринцева. Дипведомство королевства потребовало, чтобы российское посольство покинул дипломат, связанный с задержанным по подозрению в шпионаже. В Совфеде назвали действия Стокгольма "недружественной акцией".