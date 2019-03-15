Пилотируемый корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС

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Пилотируемый корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС

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Пилотируемый корабль "Союз МС-12" состыковался с российским модулем "Рассвет" Международной космической станции. Прямая трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

Ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур в 22:14 мск. Стыковка произошла в 04:01 мск.

"Союз" доставил на МКС трёх космонавтов: россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристину Кук. Отмечается, что они пробудут на орбите 204 дня.

Напомним, 11 октября Овчинин и Хейг не смогли попасть на МКС из-за аварии в двигателе ракеты-носителя "Союз-ФГ", в результате чего экипаж аварийно приземлился в Казахстане.

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