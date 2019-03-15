В Госдепе назвали количество стран, представляющих угрозу для США

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В Госдепе назвали количество стран, представляющих угрозу для США

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Фото: © Flickr/ jamelah e.

В Центре стратегических и международных исследований Госдепа США насчитали 50 стран, представляющих угрозу для Вашингтона. Об этом сообщила глава отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер.

По её словам, в конце прошлого столетия главными игроками международной арены, вызывающими беспокойство у США, были Китай и СССР, но сейчас ситуация изменилась.

На сегодняшний день существует около 50 стран, которые вызывают у нас беспокойство. Речь идёт не только о странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но могут навредить США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния, —приводит её слова ТАСС.

При этом Скиннер отметила, что рассматривает в качестве угрозы развивающиеся страны, так как в перспективе они могут войти в ядерный клуб.

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