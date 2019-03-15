В США заявили, что ситуация в Керченском проливе мешает поставкам СПГ на Украину

Ситуация вокруг Керченского пролива осложняет поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Об этом рассказал первый замминистра энергетики США Дэн Бруллетт.

— Отгрузки в регион Чёрного моря достаточно сложны сейчас из-за деятельности вокруг Керченского пролива. Так что не знаю, является ли он жизнеспособным рынком для СПГ, — приводит слова Бруллетта РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них находились два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.