В США заявили, что ситуация в Керченском проливе мешает поставкам СПГ на Украину

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В США заявили, что ситуация в Керченском проливе мешает поставкам СПГ на Украину

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Ситуация вокруг Керченского пролива осложняет поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Об этом рассказал первый замминистра энергетики США Дэн Бруллетт.

Отгрузки в регион Чёрного моря достаточно сложны сейчас из-за деятельности вокруг Керченского пролива. Так что не знаю, является ли он жизнеспособным рынком для СПГ, — приводит слова Бруллетта РИА "Новости".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них находились два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.

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