Не менее 27 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч погибли не менее 27 человек. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Отмечается, что около 13:45 по местному времени (04:46 мск) вооружённые люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, которые расположены по соседству, и заблокировали двери. По словам очевидцев, в мечетях были слышны выстрелы.

Сейчас мечети окружены отрядами вооружённой полиции и спецназа. Местная полиция призвала жителей не покидать свои дома.

Первоначально сообщалось о шести раненых в результате нападения. Число пострадавших и погибших уточняется.