Врио вице-губернатора Приморья подал в отставку

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
— Уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в Администрации Приморского края, — передаёт текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что причины отставки Межонова неизвестны. Но, по информации ряда местных СМИ, вице-губернатор уходит из-за скандала в селе Большой Камень, где родители нескольких школьников устроили самосуд над хулиганом, издевавшимся над их детьми.
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