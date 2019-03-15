Врио вице-губернатора Приморья подал в отставку

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Врио вице-губернатора Приморья подал в отставку

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в Администрации Приморского края, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что причины отставки Межонова неизвестны. Но, по информации ряда местных СМИ, вице-губернатор уходит из-за скандала в селе Большой Камень, где родители нескольких школьников устроили самосуд над хулиганом, издевавшимся над их детьми.

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