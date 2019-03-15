Глава Минфина США заявил, что Трамп и Си Цзиньпин не смогут встретиться в марте

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Глава Минфина США заявил, что Трамп и Си Цзиньпин не смогут встретиться в марте

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Фото: © Twitter/China Xinhua News‏

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не смогут провести встречу в конце марта. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC.

По словам Мнучина, причиной переноса встречи стал большой объём работы, который ещё предстоит выполнить обеим сторонам для урегулирования всех торговых споров.

В то же время глава Минфина США отметил, что переговорщики "достигли значительного прогресса".

Напомним, в начале марта стало известно, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии заключения торговой сделки. Изначально соглашения планировалось достигнуть 27 марта на встрече глав двух государств.

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