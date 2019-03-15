Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подозреваемых по делу Хашогджи

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила ордера на арест двадцати граждан Саудовской Аравии, подозреваемых по делу журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Турции.
— Интерпол по нашему запросу 1 марта 2019 года распространил "красные уведомления" в отношении 20 человек, — цитирует заявление ведомства ТАСС.
По предварительным данным, речь идёт о людях, приехавших в Стамбул с целью убить Хашогджи.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, после того как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.
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