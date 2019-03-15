Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подозреваемых по делу Хашогджи

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Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подозреваемых по делу Хашогджи

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Фото: © Twitter /INTERPOL

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила ордера на арест двадцати граждан Саудовской Аравии, подозреваемых по делу журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Турции.

Интерпол по нашему запросу 1 марта 2019 года распространил "красные уведомления" в отношении 20 человек, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

По предварительным данным, речь идёт о людях, приехавших в Стамбул с целью убить Хашогджи.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, после того как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.

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