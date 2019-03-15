Появились первые кадры с места стрельбы в Новой Зеландии

Телеграм-канал Life Hot опубликовал видео с места трагедии в новозеландском городе Крайстчерч, где жертвами нападения на мечети стали не менее 27 человек, а ещё около 30 были ранены.

Как писал Лайф, трагедия случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск). Впоследствии полиция задержала одного из стрелков, открывших огонь по прихожанам.

Нападавшим оказался 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. Сообщалось, что перед тем, как расстрелять прихожан, мужчина в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.