В Пентагоне призвали не отказываться от права на превентивный ядерный удар

США не должны лишать себя права наносить превентивный ядерный удар. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС страны генерал Джозеф Данфорд. Трансляция выступления велась на сайте комитета.
По мнению Данфорда, право страны наносить превентивный ядерный удар заставляет потенциального противника задуматься о целесообразности нападения на США. Генерал отметил, что считает такую политику правильной.
Напомним, в конце января американские сенаторы-демократы предложили ограничить право президента страны использовать ядерное оружие, заявив, что нынешняя политика страны "не просто устарела — она опасна".
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