Бизнесмена Ертаева экстрадировали из России в Казахстан

Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из России бизнесмена Жомарта Ертаева. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.
В настоящий момент Ертаев находится в следственном изоляторе в Астане.
Напомним, в мае 2018 года бизнесмен, находившийся в международном розыске, был задержан сотрудниками Росгвардии в центре Москвы. На родине его обвиняют в хищении 144 миллиардов тенге (381,5 миллиона долларов) АО Bank RBK.
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