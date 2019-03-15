Бизнесмена Ертаева экстрадировали из России в Казахстан

Читайте также

Бизнесмена Ертаева экстрадировали из России в Казахстан

4

Фото: © Flickr/Alex J. Butler

Правоохранительные органы Казахстана экстрадировали из России бизнесмена Жомарта Ертаева. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

В настоящий момент Ертаев находится в следственном изоляторе в Астане.

Напомним, в мае 2018 года бизнесмен, находившийся в международном розыске, был задержан сотрудниками Росгвардии в центре Москвы. На родине его обвиняют в хищении 144 миллиардов тенге (381,5 миллиона долларов) АО Bank RBK.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×