СМИ сообщили о четверых задержанных в результате стрельбы в Новой Зеландии

Полиция задержала четырёх человек, совершивших нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом передаёт телеканал "Найн ньюс".
Напомним, трагедия случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск). По последней информации, погибли не менее 27 человек, ещё около 30 получили ранения и были госпитализированы.
Ранее полиция задержала одного из нападавших, которым оказался австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов.
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