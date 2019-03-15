СМИ сообщили о четверых задержанных в результате стрельбы в Новой Зеландии

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СМИ сообщили о четверых задержанных в результате стрельбы в Новой Зеландии

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Фото: © Flickr/Michael Coghlan

Полиция задержала четырёх человек, совершивших нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом передаёт телеканал "Найн ньюс".

Напомним, трагедия случилась около 13:45 по местному времени (04:46 мск). По последней информации, погибли не менее 27 человек, ещё около 30 получили ранения и были госпитализированы.

Ранее полиция задержала одного из нападавших, которым оказался австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов.

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