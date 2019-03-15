Новозеландские стрелки опубликовали видео расстрела прихожан в мечетях

Преступники закрепили на себе экшен-камеры и транслировали нападение в прямом эфире.

Устроившие массовые убийства людей в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии снимали нападение на видео и транслировали его в Сети. На кадрах камеры, закреплённой на одном из стрелков, видно, как мужчина подходит к мечети, достаёт оружие, после чего заходит внутрь и открывает огонь по прихожанам.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии и открыли огонь по прихожанам. По предварительным данным, жертвами нападения стали 27 человек, ещё около 30 получили ранения. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.