Московский парк "Зарядье" выиграл спецприз жюри международного конкурса MIPIM

Столичный парк уже второй раз был номинирован на премию MIPIM, однако благодаря новому концертному залу впервые завоевал награду.

Московский парк "Зарядье" получил специальный приз жюри международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— "Зарядье" получило специальный приз жюри на 30-й выставке недвижимости в Каннах. В прошлом году наш парк был в номинантах, а в этом получил приз благодаря новому концертному залу, — написал градоначальник в "Твиттере".

Отмечается, что столичный парк вошёл в шорт-лист в номинации "Лучший проект восстановления городской среды". Победителем стал проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне, а "Зарядье" получило спецприз.

Напомним, в прошлом году парк также был номинирован на премию MIPIM Awards, однако не смог получить приз.