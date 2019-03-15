СМИ: Число жертв стрельбы в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 30

В настоящее время задержаны четверо подозреваемых, однако последний стрелок — Брентон Таррант — ещё не найден.

Число жертв стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 30. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Отмечается, что один из подозреваемых, австралийский ультраправый радикал Брентон Таррант, скрылся с места преступления и до сих пор полиция не располагает данными о его местонахождении.

Напомним, трагедия произошла около 13:45 по местному времени (04:46 мск) — несколько вооружённых человек напали на две мечети в Крайстчерче. В настоящее время четверо из них задержаны. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала инцидент беспрецедентным актом жестокости.