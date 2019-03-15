Стрельба в двух мечетях в Новой Зеландии, убито 40 человек. Главное

Один из стрелков, который придерживается националистических взглядов, всё ещё в бегах. Публикуем, что известно о трагедии на данный момент.

Рано утром по московскому времени, а по местному в 13:45, вооружённые люди ворвались в две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, расположенные по соседству друг от друга, и устроили стрельбу. Перед тем как открыть огонь, они заблокировали входные двери. Массовое убийство произошло сразу после дневной молитвы.

По словам свидетелей, в мечетях в момент трагедии было 200 и 300 человек соответственно. От рук преступников погибли 27 человек и ещё 30 получили различные травмы. Более того, один из стрелков вёл прямую трансляцию убийства и выводил её сразу в "Фейсбук".

Сразу после убийства один из стрелков скрылся с места. Его личность уже установлена. Это Брентон Таррант. Он придерживается ультраправых и националистических взглядов. Перед нападением на мечеть он разместил 37-страничный "манифест", в котором рассказал о своих намерениях.

На данный момент известно, что задержаны четверо его подельников: трое мужчин и одна женщина.

Меж тем в полиции сообщили, что на месте массового убийства нашли несколько самодельных взрывных устройств. По предположению новозеландских силовиков, стрелки планировали также взорвать и сжечь местные мечети. Сейчас бомбы уже обезврежены. Пока стрелок в бегах, сотрудники правоохранительных органов призвали закрыть абсолютно все мечети в Новой Зеландии, а местных жителей Крайстчерча — не покидать свои дома.

Премьер-министр Новой Зеландии сообщила, что количество погибших при атаке возросло до 40 человек. Само нападение она назвала терактом. Уровень угрозы безопасности в стране повышен до высокого.