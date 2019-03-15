Аршавин прокомментирует отборочный матч ЧЕ-2020, где сыграет Россия

Бывший футболист и капитан сборной России Андрей Аршавин вместе с журналистом и телекомментатором Константином Геничем прокомментирует матч между сборными России и Казахстана в рамках отбора на Чемпионат Европы по футболу 2020 года, сообщает информационный портал "Чемпионат".

Отборочный матч состоится в Астане на стадионе "Астана арена" 24 марта и начнётся в 17:00

Несколькими днями ранее, 21 марта, в Брюсселе пройдёт матч между командами Бельгии и России.

Соперниками России по группе I являются футбольные сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Ранее Лайф писал о том, что экс-игрока петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" признали лучшим российским футболистом за всю историю Лиги чемпионов.