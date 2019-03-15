КНДР намерена прекратить переговоры с США

Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Ким Чен Ын вскоре официально заявит о дальнейших действиях после ханойского саммита.

Замглавы Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила в ходе пресс-конференции в Пхеньяне, что Северная Корея не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не собирается вести такие переговоры.

У нас нет намерения идти на уступки [выдвинутым на саммите в Ханое] требованиям США в какой бы то ни было форме, а тем более желания вести подобного рода переговоры Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи

Она добавила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в ближайшее время официально сообщить о своём решении насчёт дальнейших действий Пхеньяна после ханойского саммита.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого американский лидер рассказал, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе.