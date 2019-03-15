Массовое убийство в двух мечетях в Новой Зеландии признали терактом

Об этом заявила премьер-министр страны после того, как стало известно о 40 жертвах нападения.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом атаку на две мечети в городе Крайстчерч. Об этом она сказала, когда уточнила, что при нападении погибло 40 человек. Об этом сообщает портал Staff.

— Понятно, что теперь это можно назвать только террористической атакой, — заявила Ардерн.

Как уже сообщал Лайф, вооружённые люди напали на две мечети в городе Крайстчерч. Уже известно о задержании четырёх преступников. Ещё один стрелок скрылся с места ЧП.