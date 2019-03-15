Блогер PewDiePie отреагировал на стрельбу в Новой Зеландии

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Блогер PewDiePie отреагировал на стрельбу в Новой Зеландии

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PewDiePie Фото: © Wikipedia

Ранее один из нападавших призвал всех подписываться на один из самых популярных YouTube-каналов.

Шведский блогер PewDiePie отреагировал на призывы одного из напавших на две мечети в Новой Зеландии подписываться на его канал.

Только что услышал ужасающие новости из Новой Зеландии. Мне абсолютно мерзко от того, что моё имя связано с этим человеком, — написал блогер в своём твиттере.

Он отметил, что все его мысли сейчас вместе с семьями погибших и пострадавших.

Напомним, в городе Крайстчерч в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. По последним данным, погибло 40 человек. Один из стрелков призвал людей подписываться на канал PewDiePie.

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