В Швеции задержали мужчину, которого в России подозревают в терроризме

Мужчина, который был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, был задержан в Швеции в эти выходные. Сейчас власти уточняют основания для его выдачи, сообщает Aftonbladet.
Задержан человек, теперь выясняется, может ли он быть выдан России
Представитель шведской полиции Малин Нефвер
По данным газеты, расследование ведётся Национальным оперативным отделом полиции Швеции под руководством прокуратуры страны.
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