На Байкале приостановили строительство завода по розливу воды

Приостановлено возведение завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство завода по производству питьевой воды в посёлке Култук Слюдянского района с 15 марта приостановлено до устранения выявленных в ходе проверок нарушений Правительство Иркутской области

Таким образом, был удовлетворён соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что стройка затрагивает болото, на котором обитают краснокнижные птицы. Представители завода заявляли СМИ, что по этому месту проходит лишь трубопровод водозабора и эта территория позднее будет рекультивирована. Однако при обследовании стройки надзорные органы нашли следы разлива нефтепродуктов. Также собственник не предоставил разрешения на проведение земляных работ по снятию грунта для траншей под водоводы.

Завод строит компания "Аквасиб". Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, на полную мощность он должен был выйти в 2021-м и производить 528 тысяч литров воды в сутки. По информации "Аквасиба", 80% продукции должно пойти на экспорт, 20% — на внутренний рынок.

Ранее проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.