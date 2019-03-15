В Турции решительно осудили теракт в Новой Зеландии

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В Турции решительно осудили теракт в Новой Зеландии

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Фото: © Twitter/ iiqrakhann

Пресс-секретарь президента Турции считает, что причиной террористического акта была антимусульманская риторика.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре решительно осуждают атаки на мечети, где ранее было совершено массовое убийство горожан. По мнению Калына, причиной подобных действий со стороны преступников была антимусульманская риторика.

Мы решительно осуждаем террористическую атаку фашистов в Крайстчерче. Пусть Аллах помилует тех, кто сегодня погиб. Это трусливое нападение показывает, как антимусульманская риторика и ненависть ведут к убийствам, — написал Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Президент Турции также высказался в социальных сетях по поводу нападения на мечети в австралийском городе Крайстчерче. Реджеп Эрдоган от имени своей страны выразил соболезнования исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвами этого ужасного происшествия.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча, расположенного на южном острове Новой Зеландии. По последним данным, жертвами нападения стали 40 человек, ещё около 30 получили ранения. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.

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