В Турции решительно осудили теракт в Новой Зеландии

Пресс-секретарь президента Турции считает, что причиной террористического акта была антимусульманская риторика.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре решительно осуждают атаки на мечети, где ранее было совершено массовое убийство горожан. По мнению Калына, причиной подобных действий со стороны преступников была антимусульманская риторика.

— Мы решительно осуждаем террористическую атаку фашистов в Крайстчерче. Пусть Аллах помилует тех, кто сегодня погиб. Это трусливое нападение показывает, как антимусульманская риторика и ненависть ведут к убийствам, — написал Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Президент Турции также высказался в социальных сетях по поводу нападения на мечети в австралийском городе Крайстчерче. Реджеп Эрдоган от имени своей страны выразил соболезнования исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвами этого ужасного происшествия.

Напомним, что несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча, расположенного на южном острове Новой Зеландии. По последним данным, жертвами нападения стали 40 человек, ещё около 30 получили ранения. Преступники транслировали расстрел прихожан в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.