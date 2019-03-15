Экологи назвали самые чистые регионы России по итогам зимы

В списке аутсайдеров Свердловская область, чуть выше — Челябинская и Иркутская области.

Экологи общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" назвали самые чистые регионы России по итогам прошедшей зимы. С полной версией списка можно ознакомиться на сайте организации.

Лидером стала Тамбовская область. Следом расположились Алтайский край и Республика Алтай, а в топ-5 также вошли Белгородская область и Москва. В десятке лучших также оказались Курская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.

Общественники назвали и самые чистые регионы страны, учитывая их принадлежность к федеральным округам. Так, в СЗФО в лидерах Мурманская область, в Центральном ФО — Тамбовская область, в Северо-Кавказском ФО — Карачаево-Черкесия, в ЮФО — Краснодарский край, на Урале — Тюменская область, в Сибирском ФО — Алтайский край, а в ДФО — Магаданская область.

Также были названы и аутсайдеры списка. В самом низу оказалась Свердловская область, чуть выше — Челябинская и Иркутская области.

Стоит отметить, что тройка лидеров остаётся неизменной уже на протяжении более полугода.