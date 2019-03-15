Полиция новозеландского Окленда взорвала два брошенных у вокзала рюкзака – видео

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Полиция новозеландского Окленда взорвала два брошенных у вокзала рюкзака – видео

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Инцидент произошёл спустя несколько часов после атаки на две мечети в городе Крайстчерч.

Полиция города Окленд в Новой Зеландии уничтожила два брошенных у вокзала рюкзака. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Правоохранители оцепили станцию из-за двух подозрительных рюкзаков, затем, использовав дистанционных роботов, совершили подрыв.

Напомним, что в городе Крайстчерч в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. По последним данным, погибло 40 человек. Один из стрелков призвал людей подписываться на канал PewDiePie.

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