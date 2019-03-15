Эксперты дали советы по местам в самолёте для аэрофобов и любителей поесть

Рекомендации даны также для тех пассажиров, которые боятся заболеть или хотят раньше всех подкрепиться.

Британский пилот Джонни Ноулсон рассказал, какие места стоит занимать пассажирам с теми или иными пожеланиями. Об этом сообщает The Sun.

Так, по его словам, выбрать место в середине салона воздушного судна, рядом с крыльями, рекомендуется тем, кто боится турбулентности, а вот тем, кто хочет отдохнуть, нужно рассматривать не только места у окна, ведь они могут быть более шумными, чем сиденья у прохода.

Если вы боитесь заболеть, то при выборе места стоит избегать мест у дверей и присмотреться к сиденьям, расположенным в задней части самолёта.

В хвостовой части также стоит занимать места тем, кому нужно больше места для ручной клади — обычно посадка туда начинается раньше всего. Эта часть подойдёт и для туристов с детьми, так как в большинстве случаев туалеты с пеленальными столиками находятся именно там. В передней части воздушного судна рекомендуется выбирать места тем, кто хочет получить еду раньше всех.