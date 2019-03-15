Восемь россиян включили в список санкций ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Восемь граждан РФ включены в санкционный список Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе. Соответствующее постановление размещено в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что среди прочих в список попали начальник Погрануправления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками ЮФО Александр Дворников.
Напомним, сегодня Брюссель продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России.
25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.
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