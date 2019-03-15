Полиция оцепила улицу в новозеландском Окленде

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Полиция оцепила улицу в новозеландском Окленде

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Фото: © AP Photos/Mark Baker

Полиция оцепила улицу Victoria Street в городе Окленд, на месте находятся машины скорой помощи и правоохранительных органов, сообщает New Zealand Herald.

По данным издания, оцеплена территория между улицами Albert и Queen. Людям запрещено выходить из зданий. Свидетели рассказали о вооружённых правоохранителях. По словам очевидцев, оцепление было снято спустя 15 минут.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях. Согласно последним данным, погибло 40 человек. Кроме того, полиция новозеландского Окленда взорвала два брошенных у местного вокзала рюкзака.

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