Полиция оцепила улицу в новозеландском Окленде

Полиция оцепила улицу Victoria Street в городе Окленд, на месте находятся машины скорой помощи и правоохранительных органов, сообщает New Zealand Herald.

По данным издания, оцеплена территория между улицами Albert и Queen. Людям запрещено выходить из зданий. Свидетели рассказали о вооружённых правоохранителях. По словам очевидцев, оцепление было снято спустя 15 минут.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях. Согласно последним данным, погибло 40 человек. Кроме того, полиция новозеландского Окленда взорвала два брошенных у местного вокзала рюкзака.