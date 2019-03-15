В России хотят запретить добавлять антибиотики в молоко

Употребление продуктов с лекарствами может вызвать привыкание, что отразится на их действии во время болезни.

В России готовится к разработке новый ГОСТ, который запретит использование антибиотиков в молочной продукции. Об этом газете "Известия" рассказал председатель технического комитета стандартизации "Молоко и продукты переработки молока" Росстандарта Аркадий Пономарёв.

По мнению собеседника издания, Россия нуждается в более строгих мерах, нежели те, которые приняли в ЕАЭС в 2018 году. По ним разрешается использование антибиотиков в молочной продукции.

Первый проект нового стандарта будет рассмотрен 16 марта. Запрет коснётся использования лекарств в сырье и конечном товаре, кроме того, будут разработаны быстрые методы их определения на каждой стадии производства.

Употребление продуктов с антибиотками может вызвать привыкание, что отразится на их действии во время болезни. В подобном случае лекарства могут просто не сработать.

В Россельхознадзоре, в свою очередь, отметили, что каждый новый технический стандарт должен быть обоснован научно.

Как подчеркнул исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов, антибиотики используются лишь для лечения коров, а молоко, полученное в этот период, не поступает в продажу.